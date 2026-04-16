Ejército israelí mata a dos palestinos en Gaza, entre ellos un niño de nueve años

Un niño de nueve años falleció tras recibir un disparo de un francotirador israelí en el barrio de Al Zaytoun al este de la ciudad de Gaza (centro de la Franja). Su cuerpo fue trasladado al complejo médico Al Shifa, de acuerdo con fuentes de este hospital.

En un incidente separado, un hombre de 38 años murió por fuego del Ejército israelí en la zona de Ard al Laymun, al sur de Jan Yunis (sur del enclave), según informó personal del hospital Al Nasser.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos hechos.

Los militares israelíes ya habían matado esta mañana a otros dos palestinos en un ataque con un dron frente al colegio Abu Tamam, en la ciudad norteña de Beit Lahia, según informó una fuente del servicio de emergencias.

Los dos cuerpos, que no han sido identificados, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, según esta fuente.

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"Esta mañana, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en el norte de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las fuerzas de forma que representaban una amenaza inmediata", se indica en un comunicado militar sobre el incidente, que añade que la Fuerza Aérea "atacó y eliminó" a estas personas.

Ya son más de 760 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según el último recuento del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza.

La mayoría de muertes se han producido en oleadas de bombardeos del Ejército israelí contra la Franja, que se han producido ocasionalmente y con los que Israel ha alegado responder a violaciones de la tregua, o en tiroteos y ataques en torno a la línea amarilla.