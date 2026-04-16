El DAX 40 sube un 0,36 % al remolque de las bolsas estadounidenses

El DAX 40 cerró la jornada de hoy con una subida del 0,36 %, hasta los 24.150,54 puntos, mientras que el MDAX de las medianas empresas ganó un 0,17 % hasta los 30.938,35 enteros.

El índice de las tecnológicas TecDAX subió un 1,40 % hasta los 3.653,06 puntos.

Wall Street abrió en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,27 %, hasta acercarse a los niveles previos a la guerra en Oriente Medio, que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ya han superado tras marcar en la apertura el dato más alto de su historia.

La Bolsa de Nueva York volvió a mostrar signos de optimismo y recuperación por la guerra en Oriente Medio después de que el índice de los 500 gigantes estadounidenses y el tecnológico superaran sus propios máximos históricos marcados en las últimas operaciones de la sesión del miércoles.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22, mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Por otro lado, la Comisión Europea (CE) dio este jueves luz verde a una ayuda de 3.800 millones de euros para la industria alemana, por la que el Gobierno germano subvencionará el precio de la electricidad para las empresas de alto consumo.

La química Brenntag subió un 4,45 % hasta los 60,54 euros, el portal inmobiliario Scout24 un 3,87 % hasta los 69,70 euros y la tienda de ropa online Zalando un 3,46 % hasta 23,35 euros.

En el extremo opuesto, el fabricante de automóviles Mercedes perdió un 1,82 % hasta 53,47 euros, la tecnológica Qiagen un 1,71 % hasta los 35,00 euros y, finalmente, la farmacéutica Merck un 1,71 % hasta los 115,15 euros.