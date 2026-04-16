El escritor antimafia Roberto Saviano absuelto en su juicio por difamación a Salvini

"¡Absuelto! Por haber definido a Matteo Salvini como 'Ministro de la Mala Vida' fui arrastrado a los tribunales y hoy, después de ocho años, finalmente he sido absuelto", celebró el escritor y activista con un vídeo en sus redes sociales.

Saviano, autor de 'Gomorra' (2006) y otros libros sobre la mafia por los que vive con escolta, fue acusado de difamar a Salvini al cuestionar sus políticas contra la inmigración, llamándole "ministro de la Mala Vida", término que en italiano evoca al crimen organizado.

Tras su absolución, el escritor explicó que el concepto 'Mala Vida' no la inventó él sino que lo acuñó en 1910 el escritor y diputado Gaetano Salvemini para denunciar "una forma de ejercer el poder fundada en el miedo, en el consenso fácil y el uso de la fuerza contra los más débiles".

El pasado 20 de marzo el Tribunal Supremo de Italia puso fin a un contencioso de 18 años al confirmar la condena al jefe mafioso Francesco Bidognetti, cuyas amenazas supusieron el inicio de la vida de Saviano bajo protección policial.

El periodista es una de las voces más críticas con la ultraderecha italiana de Salvini y de la primera ministra, Giorgia Meloni.

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Sobre esta última, en octubre de 2023 fue condenado por el Tribunal de Roma a pagar mil euros por haberla difamado al calificarla de "bastarda".