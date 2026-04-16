El Mozart español vuelve a Viena en el debut de la Orquestra de València en el Musikverein

En la misma estancia donde la Filarmónica de Viena recibe al año cada primero de enero, la orquesta valenciana ha cosechado una cerrada ovación en su primera salida al extranjero desde 2022, en un nuevo paso en su búsqueda de proyección internacional.

"Esta sala respira la música, es como si la música vuelve a casa", explicó antes del concierto el director titular de la Orquestra de València (OV), Alexander Liebreich, en una entrevista parte de un acuerdo entre la OV y EFE para la difusión de este concierto.

El maestro, al frente de la OV desde 2021, definió como un "lujo" poder actuar en este escenario y afirmó que el programa elegido, con piezas de Martín y Soler, Maurice Ravel, Johannes Brahms y Richard Strauss, permite a los músicos mostrar toda su fuerza y no sólo su brillo técnico, sino también su profundidad musical.

Liebreich destacó que tanto la suite número dos del ballet 'Dafnis y Cloe' de Ravel, como el 'Así habló Zaratustra' de Strauss, tienen "muchísimos solos y una gran carga orquestal en la que cada músico tiene que dar el cien por cien".

Un momento especial fue la ejecución de la adaptación hecha por Richard Dünser del 'Cuarteto para piano número 3' de Brahms para orquesta y piano a cuatro manos, que interpretó el dúo pianístico formado por Sivan Silver y Gil Garburg.

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Los repetidos aplausos llevaron a los artistas a regalar una propina en forma de un 'scherzo' de Rachmaninov.

El programa arrancó con algo muy valenciano y muy vienés al mismo tiempo: la obertura de 'El árbol de Diana', una ópera que Martín y Soler estrenó en octubre de 1787 en la capital del entonces Imperio Habsburgo.

Aquel estreno fue un rotundo éxito de un compositor al que se le atribuye haber introducido el vals en Viena, y que triunfó también en Italia y Rusia.

'El árbol de Diana' se gestó paralelamente al 'Don Giovanni' de Mozart, que se estrenó poco después, y las dos obras tienen al mismo libretista: Lorenzo Da Ponte.

"Más de 200 años después vuelve la orquesta de su ciudad natal a tocar a Martín y Soler, a tocar su obra aquí, donde fue estrenada", destacó María Rubio Navarro, trompa solista de la OV.

Rubio resaltó la importancia de recordar a este compositor valenciano justo en la ciudad donde tuvo tanto éxito.

"Normalmente, a las orquestas españolas cuando vamos al extranjero se nos pide música española: Falla, Albéniz... Y nunca mostramos lo anterior a eso", reivindicó la artista.

De hecho, la fama de Martín y Soler en Viena llegó a eclipsar por momentos a la del propio Mozart, aunque los dos músicos se admiraron y se inspiraron mutuamente.

"Mi sensación es, obviamente, de nerviosismo, de emoción, pero un nerviosismo positivo. Cuando tenemos tanta ilusión en abordar un programa o un concierto como éste, es un nerviosismo muy positivo", aseguró, por su parte, Salvador Martínez Tos, flautista solista de la OV, sobre el hecho de tocar en el Musikverein.

Martínez destacó que la Sala Dorada tiene una viveza acústica muy especial que facilita mucho la labor porque es muy clara a nivel rítmico.

"El tema de expresividad se ve muy favorecido con esta sala. Y para nosotros, la Orquestra de València, que precisamente uno de nuestros fuertes es lo expresivos que somos", coincidió Rubio.

Respecto al hecho de tocar ante un auditorio del que se dice es tan experto y exigente como el vienés, Rubio sentenció: "Si nosotros disfrutamos, el público disfruta".

¡Y vaya que si disfrutaron! En las caras y los gestos, entre la concentración y el disfrute, se notó que los integrantes de la Orquestra y su director se estaban gustando.

Y ese sentimiento se fue trasladando cada vez más a un público que inició un largo aplauso nada más sonar el último acorde del 'Así habló Zaratustra' con el que terminó el recital

Este concierto forma parte de un ciclo de Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs (Juventudes Musicales de Austria).

Es la novena ocasión en sus 83 años de historia que la OV sale al extranjero.

Liebreich afirmó que estas experiencias internacionales son muy importantes y que deberían tener lugar más a menudo.

"Sentimos una inspiración al estar aquí que nos llevamos de vuelta. Se queda en nuestra alma. Y esto es parte de la evolución: tener diferentes experiencias en lugares que son una inspiración", señaló el maestro.

Esa visión la comparte también José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural y presidente del Palau de la Música, donde tiene su sede la OV.

"Es muy importante para las orquestas y para los músicos salir de esa zona de confort y salir al extranjero por dos razones: se sienten más valorados y, sobre todo, para dar a conocer la música, en este caso valenciana y española, de todas las unidades artísticas que hay en España", explicó en declaraciones a EFE.

Moreno destacó que tocar en el Musikverein, al que se refirió como un "templo de la música clásica", no sólo aporta mucho a la propia OV sino que además significa para Valencia "poner una pica en países europeos".

El concejal señaló que es una forma de promoción turística de la "marca Valencia" y de la cultura de la ciudad.

Tanto, que adelantó que pronto se anunciará una nueva salida al extranjero de la orquesta, que se está programando aún y que tendrá lugar en un plazo máximo de dos años.

"La Orquestra de València está en un momento de excelencia que no había tenido en mucho tiempo, y eso se nota. Por eso pueden estar aquí en Viena, porque han demostrado que tienen un nivel que está a la altura de cualquier unidad artística europea", resumió Moreno.

El concejal destacó que a eso ha contribuido tanto el esfuerzo del Ayuntamiento como la reunión de músicos con un nivel excelente, y la llegada de Liebreich que, dijo, "ha conseguido sacar y mantener a los músicos en ese nivel de excelencia".