El superávit fiscal primario de Argentina creció 24,8 % en marzo

El resultado primario de marzo implica, sin embargo, una caída del 34,03 % con respecto al superávit registrado en febrero pasado.

Según informó el Ministerio de Economía, el país suramericano tuvo en marzo un superávit financiero (incluye el pago de servicios de deuda) por 484.789 millones de pesos, con una suba interanual del 21,5 %.

El dato marca, además, un ascenso respecto al superávit financiero por 144.421 millones de pesos de febrero pasado.

En marzo los ingresos totales crecieron un 25 % interanual, mientras que los gastos primarios treparon un 25 %.

Se registraron pagos de intereses de deuda por 445.495 millones de pesos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El superávit financiero logrado en los primeros tres meses del año equivale al 0,2 % del PIB, mientras que el resultado primario equivale al 0,5 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo al Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB.