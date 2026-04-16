Empieza el alto el fuego entre Israel y Líbano anunciado por Trump

Minutos antes de que llegara la hora, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes del grupo chií Hizbulá en Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANN) reportó al menos tres muertos y 21 heridos por ataques israelíes en el sur del país.

Hizbulá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de al menos tres heridos por estos ataques, dos de ellos en estado grave, según recogieron medios locales.

Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

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La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2.196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7.185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.