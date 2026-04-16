Expertas de la ONU piden que se investiguen redes de trata desveladas en el caso Epstein

En un comunicado, recordaron que esos archivos implican a altos cargos políticos, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales y destacados académicos en redes de abuso sexual donde hubo "devastadores errores a la hora de prevenir, identificar, asistir y proteger a las víctimas y supervivientes".

También ha habido graves fallos en la investigación y enjuiciamiento de los perpetradores, señalaron las firmantes, quienes subrayaron que una trata infantil tan extendida a nivel mundial y que implica a figuras de renombre "pone de relieve la discriminación arraigada y la violencia de los sistemas de poder patriarcales".

Las expertas afirmaron que la insuficiente rendición de cuentas "perpetúa una cultura de impunidad que perjudica de forma desproporcionada a mujeres y niñas y socava las promesas de igualdad de protección bajo el derecho internacional".

Firman el comunicado la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Siobhán Mullally, y las cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas.