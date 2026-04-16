Feministas denuncian uso de recursos públicos en congreso de masculinidades en México

La denuncia se presenta un día antes del inicio del evento en Guadalajara, estado de Jalisco (oeste), un encuentro que parte de la idea de una "crisis" en la identidad masculina.

La polémica escaló luego de que el gobierno estatal y algunos gobiernos locales de Guadalajara y Zapopan aparecieran como patrocinadores del Congreso y se aprobara un subsidio público, que posteriormente fue retirado tras la polémica.

No obstante, Lilián Reyes Gutiérrez, directora operativa de Católicas por el Derecho a Decidir México, advirtió que no hay claridad sobre la devolución del subsidio de 400.000 pesos (unos 23.500 dólares) otorgado por el gobierno de Guadalajara.

También cuestionó posibles irregularidades en su asignación, al señalar que el apoyo habría sido canalizado a través de una empresa privada tras cambios en la figura jurídica original. "No se ha transparentado realmente que haya habido una devolución de los fondos", indicó.

Además, expuso que el uso del Santuario de los Mártires, un inmueble público, como sede del evento refuerza las denuncias, junto con la participación de líderes religiosos, incluido el arzobispo de Guadalajara.

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Las organizaciones también advirtieron que el evento podría impulsar una agenda contraria a los derechos humanos, en un contexto de avance de grupos conservadores.

"El Estado no debe ser promotor de ideologías religiosas ni de discursos discriminatorios", señaló a EFE Patricia López Romero, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).

Por ello, explicó que recurrieron a la Segob por su capacidad de fijar postura a nivel nacional e incidir en autoridades estatales, y para que emita una posición clara sobre el uso de recursos públicos y dé seguimiento formal al caso, con el objetivo de sentar "un precedente".

El Congreso de Masculinidades Fearless se realizará de viernes a domingo con actividades de oración y misas católicas.

Sus organizadores lo describen como uno de los mayores encuentros de masculinidades de América Latina, y que entre sus ponentes figuran personalidades como el actor Eduardo Verástegui, el psicólogo Jordan Peterson y el exfutbolista Carles Puyol.

La denuncia ante la Segob también fue presentada por Balance, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Equidad de Género, entre un total de 36 ONG, quienes advirtieron que serán vigilantes a la respuesta de la autoridad.

"Nos parece muy grave que la 'machósfera' esté tomando más fuerza y que grupos antiderechos y fundamentalistas estén posicionando mensajes de odio", zanjó López.