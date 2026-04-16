Fiscalía bareiní presenta cargos contra miembro de Inteligencia por muerte ligada a Irán

"La Unidad Especial de Investigaciones (organismo dependiente de la Fiscalía de Baréin encargado de investigar la conducta de los funcionarios de seguridad) anunció hoy la conclusión de su investigación sobre la muerte de un detenido y la remisión del autor, quien permanece bajo custodia, a juicio penal por cargos de agresión con resultado de muerte", indicó el departamento de la fiscalía en un comunicado.

Añadió que comenzaron las investigaciones tras recibir la noticia de la muerte del detenido, el pasado 27 de marzo de 2026, "a través de informes difundidos en redes sociales y una notificación recibida ese mismo día del Inspector General del Servicio Nacional de Inteligencia".

La unidad inició "de inmediato una investigación, dentro de su jurisdicción legal y facultades autorizadas, para determinar todas las circunstancias que rodearon el incidente".

Y aseguró que el acusado fue "interrogado y confesó los cargos que se le imputaban", por lo que la unidad ordenó su detención y su remisión al Tribunal Penal.

Aunque el comunicado no identifica al fallecido, se trata de Sayed Mohamed Almosawi, de 32 años, el único muerto en custodia policial en los países del golfo Pérsico desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

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De acuerdo con el responsable de incidencia política del Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia (BIRD, en inglés), Sayed Ahmed Alwadaei, "el cuerpo de Sayed Mohamed Almosawi, marcado por la tortura, ha conmocionado a la opinión pública y ha puesto al descubierto la persistente realidad de los abusos en Baréin".

Apuntó en un comunicado que la unidad dependiente de la fiscalía "solo ha presentado cargos contra una persona, y aún se desconoce si otros funcionarios de seguridad participaron o no en la tortura de Almosawi hasta su muerte".

También señaló que esta es una "inusual admisión de tortura por parte de un organismo de control gubernamental".

En noviembre de 2025, las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señalaron que esta es “utilizada habitualmente” por las fuerzas de seguridad en el pequeño país del golfo Pérsico y que las autoridades no han tomado medidas significativas para exigir responsabilidades a los que la practican.