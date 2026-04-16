FMI: La guerra de Irán reduce hasta el 4,3 % el crecimiento de África subsahariana en 2026

En el informe titulado 'Perspectivas económicas regionales. África subsahariana: logros obtenidos con esfuerzo pero bajo presión', el FMI proyecta una situación "ensombrecida" por la guerra de Irán.

Mientras los países importadores de crudo afrontarán un deterioro de su balanza comercial y un mayor coste de la vida, los exportadores de combustibles fósiles se beneficiarán de mayores ingresos, aunque seguirán expuestos a la volatilidad y los riesgos políticos procíclicos.

"Los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, junto con los costes de transporte marítimo, han aumentado considerablemente. Además, la crisis ha perturbado el comercio con los socios del Golfo, ha reducido la llegada de turistas y es probable que afecte a las remesas a algunos países", señala la institución.

El FMI también proyecta que la inflación media aumente hasta el 5 % a finales de 2026, desde el 3,4 % de finales de 2025, y que la producción disminuya un 0,6 %, con especial impacto en países importadores de petróleo.

Además, prevé que un incremento del 20 % en los precios internacionales de los alimentos puede empujar a más de 20 millones de personas a una inseguridad alimentaria moderada o grave en la región.

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Este panorama contrasta con la situación previa a la guerra, cuando la economía regional tenía un crecimiento estimado del 4,5 %, el más rápido en una década; su inflación se moderó y su fiscalidad mejoró debido a factores externos favorables y "buenas" políticas.

En este contexto, el FMI recomienda abordar el impacto de la guerra a corto y medio plazo, lo que pasa por mantener las expectativas de inflación "bien ancladas" y proteger a la población más vulnerable frente al aumento del coste de la vida.

Asimismo, aconseja acelerar reformas estructurales para el crecimiento y la diversificación económica; impulsar una mayor integración regional para mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro; profundizar los mercados financieros nacionales; y aprovechar la inteligencia artificial para impulsar la productividad.

El informe se publica mientras el FMI y el Banco Mundial celebran esta semana en Washington sus reuniones de primavera con la tarea de proyectar el futuro inmediato mundial ante el incierto desenlace de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pasa por una tregua, tras un mes y medio con el estratégico estrecho de Ormuz prácticamente cerrado.