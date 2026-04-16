Gobierno argentino pide al Supremo restablecer artículos suspendidos de nueva ley laboral

La presentación realizada por la Procuración del Tesoro argentino, a la que accedió EFE, solicita que se "conceda el recurso con efectos suspensivos y se mantenga la plena vigencia de la Ley" y se "revoque la medida cautelar dictada por un juez incompetente".

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 hizo lugar el pasado 30 de marzo a una medida cautelar impulsada por la principal central obrera argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), y frenó la aplicación de 82 de los 218 artículos de la normativa sancionada por el Congreso.

El planteo oficial también cuestionó la legitimación de la CGT para impulsar la demanda, por no existir un “caso concreto” sino una impugnación de la ley en forma abstracta, sin demostrar un perjuicio específico.

El Gobierno advirtió sobre la “gravedad institucional” del fallo, al considerar que un juez de primera instancia no puede suspender una norma aprobada por el Congreso con efectos generales.

Según el Ejecutivo, esta situación altera el principio de división de poderes y genera incertidumbre jurídica en todo el país.

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Entre los 82 artículos afectados por la resolución de primera instancia se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga al establecer límites para la celebración de asambleas y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén la retirada de la personalidad jurídica a los sindicatos, entre muchos otros.

La Justicia además suspendió aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.

La reforma laboral fue aprobada el 27 de febrero por el Congreso y promulgada apenas unos días después, en medio de sucesivas manifestaciones y una huelga general convocada por la CGT.