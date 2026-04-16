Gobierno de Portugal aprueba apoyo a empresas de transporte para paliar aumento de costes

"El sector del transporte es uno de los más críticos, no solo porque tiene costes indirectos, sino porque esos costes pueden repercutirse posteriormente en los alimentos y en diversos bienes", dijo el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobó la medida.

Esta ayuda para el combustible, que se abonará en un solo pago, oscila entre 114 y 420 euros en función del tamaño y el peso de los vehículos; y se acumula a los apoyos aprobados hasta el momento.

Por otro lado, el Ejecutivo del primer ministro, Luís Montenegro, también aprobó hoy un aplazamiento de tres meses del pago de las cotizaciones a la seguridad social, que vencen en mayo, junio y julio de este año para estas empresas.

Leitão Amaro destacó que esta es "una forma de contener la subida de precios para todos los consumidores".

El Gobierno luso ha aprobado varias medidas desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, entre ellas la reducción del impuesto sobre productos petroleros (ISP) y una línea de crédito de 600 millones de euros para las empresas más afectadas por la subida del precio e la energía.