Hizbulá dice que el alto el fuego debe evitar que Israel tenga "libertad de movimiento"

"Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí", indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

En cuanto a la presencia de las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde en las últimas semanas habían confirmado su intención de controlar toda la franja fronteriza a largo plazo, el departamento explicó que "el asunto será determinado en base a cómo transcurran los acontecimientos".

Sin embargo, defendió que el hecho de que haya tropas del país vecino en el territorio libanés otorga a los libaneses el "derecho a resistirlas".

En el marco del conflicto iniciado entre las partes el pasado 2 de marzo, el Estado judío anunció que ocuparía toda la región comprendida entre la frontera de facto y el río Litani, lo que representa alrededor del 8 % del territorio libanés.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel, que entrará en vigor a la medianoche local o 21.00 GMT, y se prolongará durante diez días.

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El anuncio se produjo después de que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieran en Washington el martes en el primer encuentro bilateral directo en décadas, aunque sin participación de Hizbulá.