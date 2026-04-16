Israel e Hizbulá continúan los enfrentamientos en la frontera ante posibles negociaciones

Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), que también informó sobre diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.

Las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Bint Jbeil, atacaron el campamento de refugiados palestinos Burj al-Shemali, y bombardearon la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital.

Por su parte, el grupo chií Hizbulá, citado por NNA, reivindicó siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el Ejército hebreo desde 1967.

Los ataques se producen en un momento de incertidumbre. "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump el miércoles por la noche en su cuenta de Truth Social.

Este anuncio, que no especifica a quién se refiere al hablar de "líderes", llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir hablando sobre un alto el fuego.

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Este martes el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hizbulá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.

Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada.

Las discrepancias entre ambas delegaciones son grandes, puesto que el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, pero Israel lo descarta y exige el desarme total de Hizbulá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani.