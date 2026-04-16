Jefe del Parlamento libanés pide a los desplazados que no regresen todavía a sus hogares

"Les rogamos a todos que esperen antes de regresar a sus pueblos y ciudades, hasta que la situación quede clara según el acuerdo de alto el fuego", indicó en un comunicado Berri, líder del partido chií Amal, principal aliado político de Hizbulá.

"Les pedimos que la prioridad sea proteger sus vidas y su seguridad, porque esa es la forma más sincera de ser fieles a su tierra", defendió el máximo legislador.

La guerra iniciada el pasado 2 de marzo ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares en el Líbano, una comunidad que tras el último cese de hostilidades de 2024 e incluso tras el amago de tregua negociado por Irán la semana pasada enseguida trataron de emprender el regreso.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel, que entrará en vigor a la medianoche local o 21.00 GMT, y se prolongará durante diez días.

El anuncio se produjo después de que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en Washington el martes en el primer encuentro bilateral directo en décadas, aunque sin participación de Hizbulá.