José Antonio Kast recibe en Chile al presidente de República Checa, Petr Pavel

"Nuestros países tienen una larga tradición de amistad y diplomacia (...) Compartimos grandes cosas, el color de nuestras banderas, somos países de grandes literatos, nos une la pasión por la astronomía, tenemos vocación antártica y la cooperación en estas materias es de larga data", dijo desde La Moneda el mandatario chileno.

Además de destacar la cooperación entre Chile y República Checa para propiciar expediciones hacia el llamado continente blanco, Kast subrayó la colaboración académica entre ambos Estados.

"Me alegra muchísimo conocer este bello país, agradezco ser el primer presidente que visita su país durante su mandato. Nos unen muchísimos temas, cómo percibimos el mundo actual y las soluciones. Asumimos la cooperación bilateral como multilateral. El mundo actual es poco predecible y nos brinda muchas sorpresas, y por ende es muy importante desarrollar la cooperación", señaló por su parte el mandatario de República Checa, Petr Pavel.

"Para nosotros Chile es reconocido como un país estable, fiable, y por ello es un socio natural. No estamos empezando de cero, nuestra relación a nivel económico y diplomático tienen más de 100 años, desde ahí podemos construir más", agregó el mandatario, que llegó al país suramericano el 15 de abril y permanecerá en el territorio hasta el 18 de este mes.

Pavel, que arribó durante la jornada de ayer al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez en la capital, se reunió con Kast pasadas las seis de la tarde (hora local) en el despacho presidencial del mandatario chileno, donde sostuvieron una reunión para profundizar aspectos de cooperación entre ambos Estados.

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La agenda de Pavel, que asumió en marzo de 2023 la presidencia de su país, contempla una visita al Observatorio Paranal, perteneciente al Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés), del cual la República Checa es miembro desde el año 2007.

En el marco de su primera visita oficial al país -y a América Latina-, Pavel encabezó una nueva sesión de Diálogos Internacionales en la Universidad de Chile, instancia que la principal Casa de Estudios pública del país realiza con diplomáticos y jefes de Estado.

En esta oportunidad, el mandatario checo brindó una charla magistral ante la comunidad universitaria y abordó el escenario geopolítico actual, además del rol de las universidades en la formación de nuevos liderazgos.

Las relaciones diplomáticas entre la República de Chile y la República Checa se iniciaron formalmente en 1924, y desde entonces ambas naciones han avanzado en el fortalecimiento de sus lazos políticos, comerciales y culturales.

La última vez que un mandatario checo visitó Chile fue en 2011, cuando el fallecido expresidente Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022) recibió a Václav Kaus (2003-2013).