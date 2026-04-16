Chileno Kast anuncia reforma: menos impuestos y recorte de gastos

El presidente chileno José Antonio Kast anticipa que enviará al Congreso de su país un plan para “romper” con lo que considera un ciclo de estancamiento, entre ellas una significativa rebaja del impuesto a las empresas rechazada por la oposición de izquierda.

Desde antes de asumir el poder en marzo, el derechista Kast prometió que instalaría un “gobierno de emergencia”.

Entre sus primeras medidas económicas redujo gastos corrientes en ministerios, frenó decretos ambientales que según su gobierno podían afectar el empleo e hizo un ajuste drástico en un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, que disparó sus precios hasta en 60%.

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Reconstrucción y desarrollo

“En los próximos días, ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico”, dijo Kast este miércoles, tras emitir su primer mensaje a la nación desde que asumió en marzo.

“No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo”, agregó, en referencia a las administraciones que lo precedieron.

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El plan propone como principal medida una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, para llevarlo del 27% al 23%, el promedio de los países desarrollados.

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Rebaja transitoria de IVA

Contempla también la reconstrucción de más de un millar de viviendas destruidas por incendios forestales y beneficios tributarios, como una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas e incentivos a la repatriación de capitales.

La aprobación del proyecto en el Congreso será una prueba clave para Kast.

Aunque la derecha cuenta con más legisladores, no tiene los votos suficientes para asegurar su aprobación.

Según Kast, la meta es que al término de su mandato en 2030 el desempleo caiga al 6,5%, la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado) y “que las cuentas fiscales estén en equilibrio”.