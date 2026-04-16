La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida de 0,2 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,18 %, a 120.180.670,08 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Transener (+3,11 %), BBVA argentina (+2,67 %) y Sociedad Comercial del Plata (+2,09 %).

Por el contrario cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-1,75 %), Ternium Argentina (-1,64 %) y Bolsas y MercadosArgentinos (-1,18 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con una baja promedio del 0,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 518 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajo a 1.380 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista disminuyó un peso a 1.358 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' aumentó a 1.415 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) incrementó un 0,10 %, a 1.453,18 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) incrementó 0,6%, a 1.406,23 pesos por unidad.