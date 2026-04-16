La líder de la Iglesia anglicana se pone del lado del papa en su disputa con Trump

Mullally emitió el mensaje en la página web del arzobispado en la que, sin mencionar al presidente estadounidense, Donald Trump, ni tampoco explícitamente a la guerra contra Irán, comienza así: "Apoyo a mi hermano en Cristo, Su Santidad el papa León XIV, en su valiente llamado al reino de la paz".

La arzobispa, que fue entronizada como jefa del anglicanismo el pasado marzo en la catedral de Canterbury, siendo la primera mujer en la historia en ocupar este puesto, tiene palabras contundentes sobre el clima geopolítico actual.

"En unos tiempos marcados por el odio, la división y la violencia, permanezcamos firmes en este llamado: testigos de la paz, agentes de reconciliación y mensajeros de la paz de Dios en un mundo herido", concluye.

El papa León XIV ha protagonizado en los últimos días un agrio enfrentamiento con Donald Trump a cuenta de la guerra en Irán pero también por los gestos que este último ha tenido de retratarse -mediante una imagen creada por la IA- como el propio Jesucristo, detalle que levantó tal oleada de críticas que el presidente terminó por eliminar la imagen de sus redes sociales.

Lejos de amainar, el rifirrafe entre León XIV y su paisano Donald Trump parece crecer con las palabras que el papa pronunció hoy mismo en Camerún: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", dijo, unas palabras que fueron unánimemente leídas como alusivas al mismo Trump.