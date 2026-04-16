La tregua entre Israel y Líbano puede prorrogarse si avanzan las negociaciones, dice EEUU

Un memorando de seis puntos divulgado por el Departamento de Estado y acordado por los Gobiernos israelí y libanés afirma que "ambos países no se encuentran en estado de guerra y se comprometen a entablar negociaciones directas de buena fe, facilitadas por Estados Unidos".

El alto el fuego, calificado como "un gesto de buena voluntad" por parte de Israel, está destinado a posibilitar negociaciones "hacia un acuerdo permanente de seguridad y paz" entre las dos naciones, enemistadas por décadas.

La tregua de diez días, que entrará en vigor a partir de las 17.00 hora de Washington (21.00 GMT), "podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre el Líbano e Israel si se demuestra un progreso en las negociaciones y en la medida en que el Líbano demuestre efectivamente su capacidad para ejercer su soberanía", indica el texto.

"Israel conservará su derecho a adoptar todas las medidas necesarias en legítima defensa, en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso. Este derecho no se verá obstaculizado por el cese de las hostilidades", advierte el comunicado.

De igual forma, las fuerzas israelíes se comprometen a no realizar "operaciones militares de ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales, en el territorio del Líbano, por tierra, aire y mar".

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A partir de la implementación del cese el fuego, el Líbano adoptará "medidas significativas" para impedir que "Hizbulá y todos los demás grupos armados no estatales y rebeldes" en territorio libanés lancen ataques "de cualquier tipo contra objetivos israelíes".

"Todas las partes reconocen que las fuerzas de seguridad del Líbano tienen la responsabilidad exclusiva de la soberanía y la defensa nacional del Líbano", enfatiza el memorando.

El cese el fuego fue anunciado hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras "excelentes" llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir "en los próximos cuatro o cinco días" para conversaciones en la Casa Blanca, según adelantó.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22 mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.