Legislador paraguayo pide permiso en el Senado tras polémica por presunto título falso

En una conferencia de prensa, Ñúñez indicó que la bancada del Senado de Honor Colorado, la facción oficialista del Partido Colorado, "aceptó un pedido de permiso" sin goce de salario que entregó Rivas.

"Lo hace para poder enfrentar el proceso judicial al cual está siendo sometido, valoramos ese gesto", aseguró Núñez tras mantener una reunión con el presidente del país, Santiago Peña, y otros senadores.

Núñez, quien también es titular del Senado, adelantó que dará trámite al pedido en una sesión de la Cámara Alta donde -dijo- espera sea aprobado por sus colegas.

Añadió que Rivas, quien fue imputado en 2024, "va a defenderse en los órganos correspondientes ante el Poder Judicial" y que lo hará "como un ciudadano más" sin fueros ni sueldo como senador.

El documento, que fue difundido por la Presidencia de la República, plantea un permiso por "un plazo indeterminado".

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Rivas es investigado por presunta "producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso", pero el 30 de marzo pasado un tribunal de apelaciones dispuso su sobreseimiento definitivo al considerar "operada la prescripción de la acción penal", informó el martes la Fiscalía en un comunicado.

En ese sentido, el Ministerio Público interpuso el martes un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al señalar que "la declaración de prescripción fue aplicada de manera arbitraria" y que las resoluciones de ese tribunal presentan "vicios sustanciales de fundamentación", según la nota.

En julio de 2023, Rivas, como delegado del Senado, llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano encargado de juzgar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por mal desempeño de sus funciones.

No obstante, el 1 de agosto de ese año Rivas dimitió entre críticas y denuncias periodísticas sobre presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas, incremento patrimonial y deudas.