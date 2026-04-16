Líderes de la oposición de Israel critican la tregua en Líbano por no acabar con Hizbulá

"El enfrentamiento en Líbano sólo puede terminar de una manera: eliminando la amenaza sobre las comunidades del norte (Hizbulá) de forma permanente", escribió en la red social X el líder de la oposición, Yair Lapid, quien aprovechó para prometer que lo haría, de ganar las elecciones que se celebran este año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días que entrará en vigor a las 22.00 GMT para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

También el líder la formación de extrema derecha Israel Beytenu ('Israel Nuestra Casa'), Avigdor Liberman, clamó contra el acuerdo en un vídeocomunicado, en el que afirmó que constituye una "traición" a los ciudadanos del norte de Israel.

"Una vez más, se le ha dado tiempo a Hizbulá para recuperarse y hacerse más fuerte. La guerra no debe finalizar sin una victoria clara y la eliminación de Hizbulá", añadió.

El derechista Gadi Eisenkot, a la cabeza de Yashar! ("Recto!"), afirmó que la tregua "debe provenir de una posición de fuerza".

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"En dos años y medio de guerra, se ha desarrollado un patrón en el que se nos impone una tregua: en Gaza, en Irán y ahora en Líbano. Netanyahu no sabe convertir los logros militares en logros diplomáticos", añade.

El líder de Yashar! también apuntó a la seguridad de la población del norte, la más próxima a la frontera con el Líbano y susceptible al ocasional fuego de Hizbulá, como el objetivo a garantizar.

El exprimer ministro Naftali Bennet (y uno de los favoritos de cara a las elecciones), también en la derecha, aún no se ha pronunciado.

"El acuerdo de alto el fuego es un paso en la dirección correcta", escribió en redes el líder de la coalición socialdemócrata Los Demócratas, Yair Golán, quien de este modo envió un mensaje discordante respecto al resto de políticos ajenos al gobierno.

"Además, llega demasiado tarde. Se podrían haber ahorrado meses de sufrimiento a los residentes del norte, y haber salvado vidas de soldados", continuó.

Sin embargo, aseguró que la tregua es una "maniobra impuesta al gobierno", fruto de la presión exterior.

La coalición izquierdista árabe-judía Hadash Taal tampoco se ha pronunciado todavía sobre la noticia.

El acuerdo llega mientras Estados Unidos negocia con Irán una paz duradera, habiendo sido una de las condiciones para sentar a ambos países a la mesa de negociación el cese de las hostilidades también en el Líbano.

Cerca de 2.200 personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el pasado 2 de marzo, mientras que Hizbulá ha matado a dos personas con sus proyectiles disparados al norte de Israel. Además, 13 soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano, uno de ellos por fuego amigo.