Los ministros de Finanzas del G7: hay "urgencia en limitar coste" de la guerra en O. Medio

En un comunicado publicado por el Gobierno francés -país sobre el que recae la presidencia del G7 este año-, los miembros del G7 no concretaron en cómo se amortiguaría ese coste y se limitaron en reafirmar "la necesidad apremiante de avanzar hacia una paz duradera", tras reunirse este jueves en Washington.

"Hoy más que nunca, la coordinación entre los miembros del G7 sigue siendo fundamental para abordar los impactos económicos y energéticos de la crisis. El G7 se mantiene particularmente vigilante respecto a los efectos directos e indirectos en los Estados más vulnerables", indicó el comunicado.

En esta reunión también participaron la Unión Europea (UE), la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Según la nota difundida por el Ejecutivo francés, los ministros y gobernadores del G7 reafirmaron también su apoyo a Ucrania, que sigue enfrentándose "a la brutal e ilegal agresión rusa".

"El debate se centró en la implementación de las reformas bajo el programa del FMI, el imperativo de mantener la presión sobre Rusia para evitar que la crisis de Oriente Medio beneficie su esfuerzo bélico", señaló el Gobierno francés.

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A la cita también acudieron la presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, el ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, y el primer vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania, Sergiy Nikoalychuk.

El G7 también coincidió en hacer lo posible para satisfacer "las necesidades energéticas de Ucrania para preparar el próximo invierno y contribuir activamente a la reparación del arco de confinamiento de la central nuclear de Chernóbil".