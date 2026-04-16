México presenta en Nueva York un dintel maya de "valor incalculable" recuperado en EE.UU.

Se trata de un dintel maya tallado en piedra caliza, de alrededor de una tonelada, extraído de la región de Yaxchilán, en Chiapas, correspondiente al periodo Clásico mesoamericano (600-900 d.C.), que ha sido colgado en una pared del consulado, pintada de negro para que la pieza resalte.

De acuerdo con Bucio, esta pieza es una de alrededor de 14.000 que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han recuperado en diversos lugares en los últimos cinco años.

De ellas, más de 2.300 estaban en Nueva York y fueron recuperadas con la ayuda de la Fiscalía de Manhattan, señaló hoy el cónsul Bucio en una conferencia de prensa en el auditorio Octavio Paz, junto a Diego Sandoval, director jurídico del consulado, y la escritora Carmen Boullosa, quien consideró "un acto de justicia" el regreso de la pieza a su país y recordó cómo varios dinteles, de los cerca de 70 que existían, fueron sacados de forma ilegal.

De acuerdo con Bucio, tras asumir su cargo en Nueva York en junio de 2025, el empresario neoyorquino, que prefirió el anonimato, se comunicó con él para informar de que tenía la pieza y quería devolverla a México.

Tras reuniones entre ambas partes y sus respectivos abogados, la obra fue entregada al consulado.

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El empresario explicó que la pieza, que estuvo antes en Austria, aunque se desconoce cómo llegó allí ni durante cuánto tiempo, permaneció varias generaciones en su familia.

Un avión de la Fuerza Aérea de México transportará el dintel de regreso al país y será recibido por el canciller Roberto Velasco para su traslado final al Museo Nacional de Antropología, explicó el cónsul, quien destacó que su recuperación reitera el compromiso del Estado mexicano con la defensa de su historia, su identidad y su soberanía cultural.

Sandoval explicó que, por la indumentaria representada, se sabe que la figura central del dintel ocupa "el rango más alto".

Se trata del noveno señor de Yaxchilán, Cheleew Chan K’inich (Jaguar Acorazado IV), quien reinó entre los años 769 y 800 d.C., y aparece en la esquina superior izquierda recibiendo un tributo de un gobernante subordinado, situado en la esquina derecha.

La escena es sostenida por dos figuras atlantes que cargan sobre sus hombros al monstruo cósmico del cielo. En el centro, sentado sobre una hoguera primordial con forma de calavera de la que brota el maíz, aparece el dios Itzam, deidad asociada a las montañas y responsable de sostener el universo.

En el centro del dintel también figura lo que representa la firma del artesano que lo realizó, 'Mayú'.

"Mil doscientos años después estamos conectados directamente con un hombre que hizo algo bello y decidió ponerle su nombre. Estamos ante una obra de arte de enorme belleza técnica, estética y simbólica. Su recuperación no solo constituye la restitución de un objeto, sino que devuelve un fragmento esencial de la historia y la identidad de la cultura maya", agregó Sandoval.

En conjunto, las cinco figuras conforman un quincunce, símbolo de centralidad, orden cósmico y renovación cíclica del tiempo, explicó. No se informó una fecha precisa para el regreso de la pieza arqueológica a México.