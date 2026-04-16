México y EE.UU. refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el lavado de dinero

En un comunicado, la SHCP indicó este miércoles que el encuentro entre Amador Zamora y Bessent ocurrió el martes y hablaron de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y, de manera prioritaria, el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los funcionarios también dialogaron sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como temas regionales y financieros de interés mutuo.

En este marco, se reafirmó que la cooperación entre ambos países "se basa en el respeto irrestricto a la soberanía de México, privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano".

La dependencia mexicana indicó que el diálogo cercano permitirá continuar trabajando de manera constructiva para garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.

El pasado 1 de marzo, México reafirmó su compromiso en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo durante el Curso Pre Evaluación Mutua del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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El escrutinio internacional sobre México ha aumentado en esta materia, especialmente tras la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.