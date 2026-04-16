Milán cede un 0,27 % lastrada por la inflación y la tensión entre EE.UU. e Irán

Por otro lado, el índice general bajó un 0,21 % hasta los 50.488,93 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 486 millones de acciones por un valor de unos 4.352 millones de euros (unos 5.125 millones de dólares al cambio).

El parqué italiano operó a la baja mientras sigue sin concretarse una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán tras el fracaso de los contactos del pasado sábado.

La cautela aumentó después de que Estados Unidos amenazara con retomar los ataques si no se alcanza un acuerdo de paz durante el actual cese el fuego, en una jornada en la que se conoció que la inflación de la eurozona repuntó en marzo hasta el 2,6 % por el encarecimiento de la energía derivado del conflicto.

En el sector de las pérdidas destacaron la plataforma de pagos Nexi (-2,59 %), la eléctrica A2a (-1,99 %), la gasística Italgas (-1,91 %), los laboratorios Diasorin (-1,90 %) y Bper Banca (-1,60 %).

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Por el contrario, el fabricante de audífonos Amplifon lideró las ganancias, con una subida del 5,68 %, seguido Mediobanca (2,37 %), Banca Monte Paschi Siena (2,17 %), la firma de moda Moncler (1,58 %) y la tecnológica STMicroelectronics (1,57 %).