Orbán se responsabiliza por la derrota electoral pero no dimite como líder de su partido

“Tendré que asumir el 100% de la responsabilidad”, dijo Orbán en declaraciones al canal de Youtube Patrióta, sin llegar a anunciar su dimisión como presidente del Fidesz

El domingo, antes de votar, había dicho que en caso de una “gran” derrota en las elecciones abandonaría la presidencia de la formación.

El partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar, logró una victoria contundente el domingo en las urnas, con un 52 % de los votos y 137 de los 199 escaños en el futuro Parlamento.

“Hay que admitir que esta fue una derrota clara”, dijo Orbán, que fue primer ministro durante 16 años, agregando que “el volumen de la derrota fue grande”.

Al tratar el tema de los resultados, admitió que por el momento está analizando lo sucedido en la campaña electoral y que no tiene respuestas concretas.

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“He sentido dolor y vacío", reconoció el primer ministro, quien agregó que en esta situación “la comunidad de derechas no puede seguir” en su forma actual, por lo que el Fidesz necesita “una renovación total”.

“Lo importante no es quién dimite sino la renovación”, enfatizó y adelantó que en los futuros mítines y congresos del Fidesz se renovará la dirección del partido.

Al ser preguntado en qué medida han afectado las críticas de corrupción a los resultados electorales, Orbán afirmó que durante su gestión no toleró la corrupción.

“Nunca he tolerado ningún tipo de corrupción”, dijo el primer ministro, agregando que siempre apoyó a las instituciones para que aclaren “sospechas concretas”.

En los informes anuales de la ONG Transparencia Internacional (TI), Hungría ocupa desde hace cuatro años el país con mayor percepción de corrupción de la Unión Europea.

En cuanto a su futuro papel en la oposición, Orbán prometió apoyar lo que sea bueno para los húngaros y luchar contra lo que considera contrario a los intereses nacionales.

En ese sentido, consideró como "no apropiado" que Magyar esté exigiendo la dimisión del presidente húngaro, Tamás Sulyok, un hombre que proviene del Fidesz.

Orbán aseguró además que ya se han iniciado los preparativos para la entrega de poder del Fidesz al Tisza.

Según el calendario oficial, el Gobierno de Magyar podría comenzar el trabajo en la segunda parte de mayo.