Pakistán asegura que no se ha decidido fecha para la segunda ronda de diálogo Irán-EEUU

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Hussain Andarabi, confirmó durante su rueda de prensa semanal que el calendario de los próximos encuentros sigue abierto.

“No se han decidido fechas para la segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán”, sentenció el portavoz, quien subrayó que el "secreto" es una condición esencial para el éxito de la negociación.

Andarabi insistió en que Pakistán no revelará detalles de la agenda ni de las posturas de los países involucrados para no quebrar la neutralidad del país facilitador.

“No comentaremos sobre las posiciones de Teherán ni de las partes involucradas en las negociaciones. Esto es parte de la confianza que las partes han depositado en nosotros”, afirmó.

Al ser consultado sobre la composición de los equipos negociadores para la próxima cita, el portavoz reiteró que esa es una decisión que recae exclusivamente en Washington y Teherán.

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“Quién vendrá, qué tan grande será la delegación, quién se quedará y quién se irá; eso es algo que deben decidir las partes”, señaló Andarabi, tras recalcar que toda la información disponible les fue “confiada por las partes negociadoras”.

Fuentes diplomáticas vinculadas a las conversaciones aseguraron a EFE que Islamabad es la opción principal para albergar la cita, aunque Ginebra es considerada como alternativa. "Pakistán ha dado un paso al frente como mediador principal y está presionando para una segunda ronda", añadió.