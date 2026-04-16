Desde las sombras, el expresidente comunista Raúl Castro participa de las negociaciones con EE.UU.

La hija del líder comunista, Mariela Castro, asegura que el hermano del dictador comunista Fidel Castro (fallecido en 2016), participa de las “negociaciones con Estados Unidos y de “la toma de decisiones” referidas al futuro político y de gobierno de la isla.

Cuba, controlado por el castrismo desde la revolución de 1959 liderada por Fidel Castro, atraviesa una grave crisis energética, que impacta también en el ámbito social del país, tras la caída del expresidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado del castrismo.

Desde enero, la administración del presidente estadounidense Donald Trump está aplicando una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y restringiendo las exportaciones de petróleo al país.

Decisiones de Raúl Castro

Raúl Castro, de 94 años, y que gobernó Cuba tras la muerte de su hermano Fidel, no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni el Partido Comunista (único legal en la isla), pero sigue teniendo un papel importante en las decisiones políticas de la isla y conserva la lealtad de las fuerzas armadas.

“Mi padre está siguiendo rigurosamente todas las noticias, participando en los análisis para la toma de decisiones”, comentó Mariela Castro, durante un acto celebrado en La Habana en conmemoración del 65º aniversario de la invasión estadounidense a Bahía de Cochinos.

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La también diputada cubana aseguró que la población de la isla “lo que quiere es el diálogo” para resolver las crecientes tensiones con Estados Unidos, pero “sin poner en discusión nuestro sistema político”. “Nos estamos preparando para lo peor”, dijo Castro.

“Diferencias bilaterales”

En el mismo acto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, luciendo un uniforme militar, aseguró que su país está “listo” para afrontar una agresión militar de Estados Unidos y reafirmó el carácter “socialista” del Estado cubano.

En marzo, La Habana confirmó que mantiene conversaciones con Washington para buscar “soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”.

Hasta ahora, el gobierno cubano ha realizado escuetas declaraciones sobre el estado actual de las conversaciones.

Nieto de Raúl Castro

Según medios estadounidenses, un nieto de Rául Castro, Guillermo Rodríguez Castro, coronel y guardaespaldas de su abuelo, ha participado en conversaciones con funcionarios estadounidenses.

Rodríguez, hijo de Déborah Castro, no ocupa cargos oficiales en el gobierno de la isla.

Entre 2013 y 2014, Alejandro Castro Espín, un alto oficial del Ministerio del Interior y también hijo de Raúl Castro, representó a Cuba en las negociaciones secretas que condujeron al histórico deshielo con Estados Unidos.