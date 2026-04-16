Partido de candidato izquierdista acusa a rival de pretender empujar a Perú al caos

De acuerdo al cómputo oficial de votos al 92,9 % de actas, parece que Sánchez pasará a la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio, tras recibir el 11,97 % de votos, con la candidata derechista Keiko Fujimori (17 %), después de desplazar a López Aliaga (11,91%) por menos de 10.000 votos, lo que ha exacerbado las críticas del postulante ultraconservador.

En un pronunciamiento, el partido de Sánchez respondió a las acusaciones de López Aliaga de un presunto fraude en curso y por el cual ha solicitado a la ciudadanía y personal vinculado a la organización de los comicios que le entreguen pruebas de estos supuestos malos manejos a cambio de un pago de 20.000 soles (5.700 dólares).

"Si hay dudas de este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos que buscan torcer el resultado", indicó el movimiento político.

El partido añadió que "eso no es defender la democracia: es empujar al país al caos (...) Ese caos ya golpea la confianza y fragiliza el futuro próspero que el Perú debe construir".

En tal sentido, Juntos por el Perú hizo un llamado a la calma, la vigilancia democrática y la confianza en los canales institucionales para esperar los resultados.

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El movimiento izquierdista recordó que la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) manifestó que los comicios peruanos no presentan indicios de fraude y, por tal motivo, Juntos por el Perú reafirmó en que en el país andino, se debe sostener el principio de igualdad del voto.

Este martes, López Aliaga exigió la detención del organizador de los comicios y la suspensión de la proclamación de resultados, a la vez que llamó a sus seguidores a la insurgencia tras ver que puede quedar fuera de la segunda vuelta.

"Si eres trabajador de ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), JNE (Jurado Nacional de Elecciones) o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece 20.000 de recompensa", manifestó López Aliaga.

Para el ultraderechista, admirador del presidente estadounidense Donald Trump, los retrasos en la apertura de los centros de votación en varias zonas de Lima, que llegaron a ser hasta de cinco horas en algunos casos, y en otros hasta el día siguiente, llevó a que supuestamente perdiese alrededor de medio millón de votos, cifra cuyo alcance no ha sustentado.