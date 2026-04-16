Plantean obligar a entidades financieras en Suiza respetar el clima en sus actividades

Las firmas han sido recogidas por una coalición de entidades políticas, del sector empresarial y de oenegés, y superan ampliamente las 100.000 que requieren ser validadas para que se convoque a la consulta.

Suiza es una plaza financiera relevante a nivel internacional y es la primera en cuanto a gestión de patrimonios, área en la que supera los 9 billones de euros de activos, con una parte muy importante que corresponde a clientes extranjeros.

La propuesta de referéndum reclama que se aplique a los establecimientos financieros (bancos, gestores de fortunas, compañías de seguros y fondos de pensiones) normas de obligatorio cumplimiento cuando su actividad financiera represente riesgos climáticos y medioambientales, ya que se considera que las soluciones voluntarias y la autorregulación no son suficientes.

Entre los cambios propuestos figura que se les prohíba financiar u ofrecer seguros a proyectos relacionados con energías fósiles.

"Las entidades financieras tienen una influencia importante y pueden contribuir a la mitigación de la crisis climática y de la biodiversidad, pero no la aprovechan lo suficiente", señalaron los iniciadores del referéndum en la presentación de las firmas.

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Asimismo, dijeron que el centro financiero suizo es responsable de un volumen de emisiones de CO₂ muy superior al total de las emisiones nacionales.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se invierten alrededor de cinco billones de dólares de fondos privados en actividades perjudiciales para el medio ambiente, como la deforestación de bosques tropicales o la explotación del carbón.

Por contra, solo el uno por ciento de esta suma se destina a la restauración de la naturaleza.