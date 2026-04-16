Políticas e incentivos, claves para lograr emisiones cero en la aviación de Latinoamérica

Esa es una de las conclusiones del estudio 'Aviación con cero emisiones netas en América Latina y el Caribe: rutas y compensaciones', que fue presentado en Quito y que muestra que la región enfrenta retos estructurales, lo que obliga a combinar distintas soluciones para avanzar hacia la meta sin afectar la conectividad.

"El desafío no es solo de la industria. Se requiere sin duda una cooperación gubernamental, un financiamiento y una armonización regulatoria", dijo Lina Quintero, jefa de Asuntos Públicos de ALTA.

El objetivo del estudio, añadió Quintero, "es iluminar rutas y mecanismos de compensación que permitan a la industria avanzar de forma realista hacia la meta de cero emisiones al 2050".

El informe identificó cuatro pasos fundamentales que se deben dar: implementar eficiencias operacionales, modernizar la flota, utilizar combustible de aviación sostenible (SAF), y aprovechar los mercados de carbono.

Quintero indicó que la industria regional ya cuenta con una de las flotas más modernas y eficientes del mundo y que 700 aeronaves de nueva generación están en proceso de incorporarse, además de registrar avances en eficiencia operativa.

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Sin embargo, aunque el uso del SAF es un factor muy importante para lograr el objetivo, se requiere de "unas inversiones gubernamentales muy grandes" para la producción del combustible en la región, ya que es de 3 a 12 veces más costoso que el tradicional y empezarlo a usar sin incentivos ni reglas claras podría implicar un incremento de los costos de los pasajes de avión.

"Debemos tomar decisiones complejas y avanzar hacia caminos viables, fortalecer la cooperación público-privada para potenciar plenamente la reducción de emisiones y recordar siempre que la reducción sin desconectar la región es el verdadero objetivo de la industria", añadió.

Peter Cerdá, director ejecutivo de ALTA, dijo que solo México, Colombia, Chile y Brasil cuentan con marcos regulatorios ambientales que impulsan el trabajo de la industria, por lo que es importante que los demás países se alineen a esas políticas.

Pero advirtió que estas regulaciones no pueden ser punitivistas ni crear impuestos para el sector.

"Tienen que ayudar con inversiones para infraestructura y también crear incentivos para que podamos utilizar combustibles como SAF e implementar ciertos proyectos. Hay que evitar que la industria sea perjudicada por impuestos que los venden como verdes, pero que realmente no están ayudando al medio ambiente ni a la conectividad y que tienen un impacto socioeconómico negativo", indicó.