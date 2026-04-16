Presidente interino de Perú agradece voto de confianza de Congreso a gabinete de ministros

"Tenemos que agradecer al Congreso por el respaldo que nos dan y eso nos va a animar para seguir trabajando en los meses que nos quedan", sostuvo el gobernante en un comunicado oficial.

Balcázar consideró que el gabinete que preside el militar en retiro Luis Arroyo recibió el respaldo legislativo por la capacidad técnica de los ministros y las propuestas de gestión planteadas ante el pleno.

"Estamos en la línea correcta, estamos en un proceso de integración nacional y queremos dejar el camino limpio para el futuro presidente de la república a partir de agosto del presente año", sostuvo.

A su turno, Arroyo agradeció la confianza del Parlamento y señaló que esto fortalece el trabajo del Ejecutivo.

"Tengan la plena seguridad de que nosotros no vamos a desmerecer nuestro trabajo", remarcó antes de indicar que el actual gobierno quiere terminar sus funciones "este 27 de julio con las mejores condiciones".

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Este jueves, el pleno del Congreso aprobó la política de gobierno presentada por Arroyo con 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones.

En su presentación ante el pleno, Arroyo reiteró que la prioridad del Ejecutivo es recuperar la seguridad ciudadana porque son conscientes de que la inseguridad es "la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas".

También afirmó que pretenden mantener la estabilidad económica, el manejo responsable de las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, además de ratificar que no se privatizará la petrolera Petroperú, pero se continuará con su reestructuración.

El actual periodo de gobierno lo inició en 2021 el izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre del año siguiente por intentar dar un golpe de Estado, tras lo cual asumió su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien también fue destituida en octubre pasado y reemplazada por el legislador derechista José Jerí.

Este parlamentario también fue destituido hace dos meses por el Parlamento, que el 18 de febrero designó al izquierdista Balcázar, de 83 años, para asumir la conducción transitoria del Ejecutivo.

Las elecciones generales que se celebraron este domingo y lunes en Perú determinaron que el 7 de junio se celebrará una segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori, primera cuando se ha contado el 93 % de los votos, y el candidato que ocupe la segunda posición, que luchan palmo a palmo el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga.