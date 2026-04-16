Primer ministro de Perú pide voto de confianza al Congreso cinco días después de comicios

Cinco días después de las elecciones generales y aún con el escrutinio en marcha, Arroyo planteó los ejes del Gobierno de transición del presidente interino José María Balcázar, que el próximo 28 de julio debe entregar el mando al ganador o ganadora de los comicios.

Arroyo fue nombrado como primer ministro el 17 de marzo, después de que Balcázar destituyera a Denisse Miralles un día antes de que ella pidiera el voto de confianza, pues no tenía los apoyos necesarios por parte de la coalición de fuerzas conservadoras que domina el Legislativo peruano.

"La recuperación de la seguridad es nuestra prioridad. Somos conscientes que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación que hoy agobia a todas las familias peruanas. (…) Por ello, este es el eje central de nuestra agenda", dijo el primer ministro.

En este sentido, aseguró que su gabinete busca garantizar la estabilidad, orden y resultados concretos para la población, "en un contexto que exige responsabilidad económica con el país".

"Nuestra lucha contra las redes del crimen organizado, la extorsión y el sicariato es un esfuerzo permanente que nace de la necesidad de proteger la tranquilidad de nuestros hogares", indicó Arroyo.

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Nombró que recientes operativos integrados entre la Policía y las Fuerzas Armadas "han logrado golpear la logística criminal", afectando sus recursos en aproximadamente 430 millones de soles (125 millones de dólares).

El primer ministro solicitó directamente al Congreso aprobar el proyecto de ley para incrementar en un 50 % la propina del personal de servicio militar, medida que no se actualiza hace 14 años.

En cuanto a materia económica, afirmó que pretenden continuar con la estabilidad, el manejo responsable de las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal.

Aseguró que no van a privatizar la petrolera estatal Petroperú, que atraviesa una grave crisis financiera, pero continuará con la restructuración de la compañía, encaminado a dividir la compañía en unidades cuya gestión y administración van a ofrecer a concesionarios privados.

Formaciones de izquierda como la Bancada Socialista y Perú Libre han manifestado que darán el voto de confianza a Arroyo para evitar que crezca la inestabilidad en el país, mientras que la mayoría de partidos no han emitido cuál será su postura.

Cada vez que un presidente en Perú designa a un nuevo primer ministro, este debe acudir posteriormente al pleno del Congreso a solicitar el voto de confianza de la cámara para su gabinete, y el rechazo del Legislativo implica la obligación del jefe de Estado de designar un nuevo primer ministro y una nueva composición del Ejecutivo.