Primer ministro libanés aplaude el alto el fuego con Israel, una demanda "clave" del país

"Acojo con satisfacción el anuncio del alto el fuego declarado por el presidente (estadounidense, Donald) Trump, lo que ha sido una demanda clave del Líbano desde el primer día de la guerra y el principal objetivo de nuestro encuentro en Washington el martes", indicó Aoun en su cuenta de X.

"Quiero agradecer todos los esfuerzos regionales e internacionales realizados para alcanzar este resultado, especialmente por parte de Estados Unidos, Francia, los países de la Unión Europea y los países árabes", agregó Salam, que hizo una mención especial al apoyo de Arabia Saudí, Egipto, Catar y Jordania.

En esta línea, también expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo, así como su esperanza de que los más de un millón de desplazados puedan regresar a sus hogares "lo antes posible".

Trump anunció que el cese de hostilidades entrará en vigor la medianoche local de este jueves, a las 21.00 GMT, y se prolongará durante diez días.

El anuncio se produjo poco después de que tuviera lugar una conversación telefónica entre este y su homólogo libanés, Joseph Aoun.

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El martes, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en Washington en el primer encuentro bilateral directo en décadas, durante el que Beirut pidió un alto el fuego para pasar a negociar una hoja de ruta más detallada.