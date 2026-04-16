Prisión preventiva para madre y padrastro por asesinar a una niña de 3 años en Ecuador

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal relató que la madre llevó a la niña, su hija, a un hospital de la ciudad de Ibarra sin signos vitales.

El médico que atendió el caso alertó a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) al observar múltiples lesiones en el cuerpo de la menor.

Según la Fiscalía, la madre y el padrastro, Bryan T.T., intentaron retirar el cadáver con un certificado emitido por un médico particular, como si se tratara de una muerte por causas naturales, por lo que fueron detenidos.

Las investigaciones determinaron que la niña había ido a vivir hace aproximadamente tres meses con su madre y la pareja de esta, mientras que antes residía con su abuela materna.

De acuerdo con las pesquisas, en ese domicilio la menor habría comenzado a sufrir agresiones físicas por parte de los ahora procesados, entre ellas quemaduras y golpes con palos y cables eléctricos, hasta sumar cerca de cincuenta lesiones en el cuerpo.

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El protocolo de autopsia concluyó que la muerte fue violenta y que se produjo a causa de dos lesiones recientes, además de una hemorragia aguda interna, estallido hepático traumático de vasos sanguíneos abdominales y traumatismo abdominal consecutivo a contusiones.