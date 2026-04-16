Roma celebra el alto el fuego en Líbano como paso "crucial" para estabilizar Oriente Medio

En la red social X, el jefe de la diplomacia italiana escribió que "apoyamos con convicción este crucial paso adelante para la estabilidad de todo el Medio Oriente (...) El alto el fuego en Líbano es crucial para resolver positivamente la negociación sobre Irán y traer rápidamente la paz a toda la región".

Tajani aseguró que Italia ha contribuido a esta tregua tras su viaje al Líbano del pasado lunes y manteniendo un contacto "constante" con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de mantener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

El Gobierno italiano ha denunciado en varias ocasiones los disparos del ejército israelí a convoyes italianos de la misión de paz de Naciones Unidos en el Líbano (FINUL).

Esta semana, debido a la guerra, Roma ha decidido suspender la renovación automática de un acuerdo en materia defensa con Israel.

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Además, Meloni ha mantenido un insólito cruce de reproches con Trump, de quien era una de sus aliadas en Europa, al criticar los ataques del mandatario estadounidense al papa León XIV.