Rusia ha lanzado contra Ucrania desde la mañana del miércoles 659 drones y 44 misiles

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 de los drones y 31 misiles, según el parte, que informa también del impacto de 12 misiles y de 20 drones que no pudieron ser neutralizados en 26 localizaciones de Ucrania no especificadas en este balance.

Fragmentos de drones y misiles rusos derribados cayeron en otros 25 lugares.

Del total de los misiles lanzados por Rusia, 19 eran misiles balísticos. Las defensas ucranianas pudieron interceptar 8 de estos misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió esta semana de que Ucrania sufre un déficit agudo en materia de misiles para sistemas Patriot, los más efectivos para derribar misiles balísticos, que podría agravarse si termina el alto el fuego y vuelve la guerra en Irán.