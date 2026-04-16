Senado mexicano aprueba la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Dicha ley sustituirá el marco vigente de 1992, el cual no ha sido actualizado en más de 30 años, y que busca regular, fomentar e incentivar económicamente la producción nacional.

En lo general, la asamblea avaló el documento que también abroga la Ley Federal de Cinematografía, con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones, mientras que en lo particular el proyecto fue aprobado en los términos del dictamen con 82 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones.

En el documento, se establece que las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio mexicano y tienen como finalidad rescatar, restaurar y preservar las obras que integran el patrimonio cinematográfico y audiovisual nacional.

Lo anterior, además de garantizar el derecho de toda persona al acceso a las obras cinematográficas y obras audiovisuales por cualquier medio, así como la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, con respeto a la libertad de expresión.

También, busca impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica nacional y promover la formación audiovisual de las personas como parte de su derecho a la educación y la cultura.

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En la legislación se reconoce a las obras cinematográficas y obras audiovisuales nacionales "como un vehículo de expresión artística, social o educativa, producto de actividades culturales, recreativas y económicas".

Además, "se mantiene la cuota mínima de pantalla para el cine mexicano de 10 % del tiempo de exhibición en salas de cine con horarios equitativos y un periodo de 14 días de exhibición".

Además de que las plataformas digitales de video bajo demanda "deberán ofrecer una sección que garantice la visibilidad del cine y audiovisual mexicano".

Los 32 estados del país, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, "deben coadyuvar en el fomento, desarrollo, circulación, promoción y difusión de la industria cinematográfica nacional por sí o mediante convenios con la autoridad federal competente".

José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y encargado de presentar el dictamen de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la importancia de esta legislación radica en que "reconoce los grandes cambios tecnológicos en la industria".

"De tal manera que no sólo incluye las películas tradicionales, sino también las obras audiovisuales que vemos en nuestras pequeñas pantallas y los 'streamings' o videos, bajo demanda que disfrutamos en casa de plataformas como Netflix, Disney y demás", finalizó.

Después de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, instruyó remitir el proyecto decreto al Ejecutivo Federal, para los efectos del artículo 72 constitucional.

A mediados del mes de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la reforma a la Ley Federal de Cinematografía acompañada de la actriz y productora mexicana Salma Hayek en un espacio nutrido por un grupo de representantes del sector.

En este encuentro en México, Hayek resaltó la importancia de defender las producciones mexicanas en un momento en el que el país está siendo “atacado moralmente” por discurso antiinmigrantes.