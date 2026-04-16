Starmer "desconocía" que Mandelson no superó investigación previa a ser nombrado embajador

Una investigación del diario británico 'The Guardian' reveló hoy que Mandelson, quien fue 'número dos' en el Ejecutivo presidido por Gordon Brown entre 2009 y 2010, no superó la verificación de antecedentes de seguridad en enero de 2025, pero el Foreign Office anuló la decisión para garantizar su acceso al cargo en Washington tras haber sido ya nombrado por Starmer.

El jefe del Gobierno británico reiteró previamente que se siguieron los pasos debidos durante el proceso, pero Mandelson mintió sobre sus lazos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, que desencadenarían su cese meses más tarde, en septiembre de 2025.

"Ni el primer ministro ni ningún ministro del Gobierno sabían que se había concedido a Peter Mandelson una autorización de seguridad de nivel avanzado en contra del dictamen del servicio de investigación de seguridad del Reino Unido hasta principios de esta semana", dijo este miércoles un portavoz de la oficina de Starmer.

En esta línea, Downing Street apuntó a que el proceso de investigación estuvo auspiciado por el Foreign Office y la decisión de conceder a Mandelson la autorización de seguridad fue tomada por los funcionarios de este ministerio.

Por ello, una vez informado, Starmer ordenó con urgencia a los funcionarios que aclarasen los motivos por los que se había concedido a Mandelson la habilitación de seguridad, para así trasladar la información a la Cámara de los Comunes, agregó el Foreign Office.

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El Gobierno británico reiteró su compromiso de cumplir con la moción parlamentaria de divulgar "en su totalidad y lo antes posible" los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador, incluidos los referidos a la investigación de seguridad que gestionó el Foreign Office.

Estas nuevas revelaciones han vuelto a poner bajo presión a Starmer, cuya impopularidad es cada vez mayor a las puertas de las elecciones locales del 7 de mayo, mientras crecen las voces en la oposición que piden su dimisión.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, acusó hoy al primer ministro de haber engañado al Parlamento por decir que el proceso se llevó a cabo en la forma debida, afirmar erróneamente que Mandelson había superado la investigación previa y no facilitar los documentos exigidos para revelar los detalles del nombramiento.

"Cada una de estas tres cuestiones supone un problema muy grave para el primer ministro. A menos que pueda demostrar que las tres son erróneas, se encuentra sin duda en una situación que le obliga a dimitir", escribió.

Otras formaciones como los Liberal Demócratas, Los Verdes y el populista de derechas Reform UK también han instado a Starmer a abandonar su cargo.