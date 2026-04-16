Suben a seis los incendios en el oeste de Cuba que han arrasado 760 hectáreas de bosque

Cinco de los fuegos se mantienen activos y solo uno está bajo control, en medio de una prolongada sequía, que hace que el índice de peligro de ocurrencia de estos siniestros se encuentre en el nivel cinco (el máximo), señala un reporte del periódico Granma.

Uno de los incendios, el que se originó el pasado viernes en la zona montañosa La Lanza, del municipio Minas de Matahambre, ha quemado más de 612 hectáreas de pinos y continúa sin control, explicó a la publicación el jefe de gestión y manejo del fuego en el Cuerpo de Guardabosques (CGB) de la provincia, Rubén Guerra.

Además refirió que el fuego localizado en la zona conocida como La Güira, entre el municipio cabecera Pinar del Río y el de San Juan y Martínez, ha abarcado 93 hectáreas de pino y bosque blanco, por lo que clasifica como de "grandes proporciones".

El especialista indicó que se reportan otros cuatro incendios de "medianas proporciones". Uno está localizado en la zona La Vigía, con 10 hectáreas dañadas, otro en La Solita, con 15 hectáreas, mientras un tercero en el sitio El Polvorín, del municipio La Palma, que llegó a abarcar 30 hectáreas ya se encuentra controlado.

Un cuarto ha quemado 10 ha de pinares al norte del municipio Pinar del Río, y allí una brigada de trabajadores forestales y guardabosques realizan las labores para contener el fuego.

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Las causas de todos estos siniestros se investigan, señaló el jefe de Gestión y fuego del CGB.

En Pinar del Río se han registrado 46 incendios forestales en lo que va de 2026, con una afectación de más de 950 hectáreas de bosques, de acuerdo con datos del CGB.

Hasta ahora, los especialistas han determinado que solo uno de ellos fue por causas naturales. El resto (sin contar los últimos seis, cuyas causas aún se investigan) responden a indisciplinas y negligencias humanas.

Pinar del Río, con más de 411.000 hectáreas de bosques y el 48 % de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba.

El 96 % de los incendios forestales en Cuba se registran entre enero y mayo, periodo coincidente con la época seca, pero estudios del CGB señalan a marzo y abril como los de mayor ocurrencia histórica, aunque pueden aparecer hasta agosto, asociados a la prolongación del período poco lluvioso y a las variables meteorológicas.