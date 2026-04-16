Talibanes consideran que "no hace justicia"el arresto de un exmilitar australiano

"Los talibanes no consideran que el caso haga justicia ni que sea lo suficientemente significativo, teniendo en cuenta todos los crímenes de guerra que cometieron las tropas extranjeras", declaró a EFE el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat.

Roberts-Smith, de 47 años, antiguo integrante de las fuerzas especiales australianas y el militar más condecorado de Australia, permanece bajo custodia tras ser detenido el día 7 de abril en el aeropuerto de Sídney, después de ser acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por asesinatos presuntamente cometidos entre 2009 y 2012 en Afganistán.

Por otro lado, el portavoz talibán añadió que centrarse en el procesamiento de un solo individuo ignora lo que describió como violaciones generalizadas llevadas a cabo por las tropas extranjeras durante el conflicto.

"El problema aquí no es el juicio de un soldado, sino que, más bien, todos los invasores extranjeros estuvieron implicados en crímenes de guerra", señaló.

La detención del exmilitar australiano se produjo en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán.

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Roberts-Smith está acusado de presunta implicación en la muerte de ciudadanos afganos en distintos incidentes ocurridos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan, en el centro del país asiático.

Según las autoridades australianas, los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que habría ordenado los asesinatos.

En 2023, un tribunal civil concluyó que, bajo el estándar de prueba de "balance de probabilidades", eran sustancialmente ciertas las acusaciones de que estuvo implicado en la muerte de varios detenidos afganos, aunque hasta ahora no había sido condenado penalmente.

Australia, que retiró a sus tropas de Afganistán en 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados envió durante la guerra contra los talibanes y para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas al desplegar 39.000 efectivos entre 2001 y 2021.