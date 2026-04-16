Tokischa lanza 'Amor y Droga', su primer álbum, centrado en las relaciones tóxicas

En este disco la artista se adentra en las "emociones más intensas del amor", y explora "su lado más oscuro", que puede ser "tan adictivo como una sustancia", indicó este jueves la compañía discográfica Warner Music Andina.

"A lo largo del álbum, Tokischa conecta el amor y la adicción en una misma historia, mostrando cómo una relación tóxica puede afectar la identidad, las emociones y la forma en que una persona se ve a sí misma", destacó la promotora musical.

En este nuevo proyecto se mezclan géneros como el R&B, el dembow, el reggaetón y el rap, además de incluir colaboraciones como 'Mono', junto al rapero español Kase.O; 'Celos', con el dominicano Bulin 47; 'Surfboard', junto al DJ estadounidense Skrillex y 'Mi Novio', con el DJ estadounidense Diplo.

La canción más destacada del disco, 'Perreo Llorando', llega acompañada de un video oficial que muestra la experiencia de una persona que atraviesa una ruptura "pero sale a bailar para distraerse, aunque por dentro siga triste".

La compañía subrayó que este álbum está concebido para ser escuchado "de principio a fin" como una "experiencia completa", en la que cada canción representa un momento distinto dentro de su historia, con el propósito de llevar al oyente por un "recorrido emocional" que va "desde los momentos más oscuros hacia un cierre más sanador".