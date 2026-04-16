Tres arrestados, incluido un menor, por atacar a un medio de lengua persa en Londres

Un joven de 16 años y otros dos varones de 19 y 21 años fueron arrestados hoy por las autoridades bajo sospecha de intentar provocar un incendio con peligro para la vida y permanecen bajo custodia policial mientras continúan las pesquisas.

Aunque el incidente no se considera de carácter terrorista, la investigación está liderada por la unidad antiterrorista de la Met (CTP).

De acuerdo con medios británicos, el ataque habría tenido como objetivo las oficinas de Volant Media, la compañía asociada del canal de noticias en persa Iran International, de financiación saudí y con una agenda que promueve al hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, como próximo gobernante del país persa.

Los agentes que patrullaban en Wembley recibieron un aviso, sobre las 20:30 horas, de que se había lanzado un contenedor incendiado contra las oficinas, pero cayó en un aparcamiento y el fuego se extinguió por sí mismo de inmediato sin registrar daños y heridos, de acuerdo con las autoridades.

Los sospechosos abandonaron la zona en un todoterreno negro que rápidamente fue localizado por la Policía, que comenzó una persecución hasta que el vehículo se estrelló.

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En la misma noche del miércoles hubo otro intento de incendio provocado contra una sinagoga en el barrio de Finchley, también al norte de Londres y después del ataque contra varias ambulancias gestionadas por la comunidad judía el pasado 23 de marzo.

La Met está tratando estos tres incidentes por separado, aunque dada la similitud entre ellos, la naturaleza de los edificios atacados y las ubicaciones de los incidentes, su unidad antiterrorista ha decidido investigar todos ellos.

El grupo islamista Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia ha reivindicado la autoría de los dos incidentes del miércoles, tanto el incendio contra la sede de Iran International TV como el de la sinagoga de Finchley, tras publicar en Telegram vídeos sobre ambos ataques, aunque es imposible comprobar la autenticidad del mensaje.