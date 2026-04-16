Trump dice que podría viajar a Pakistán si se firma allí un acuerdo de paz con Irán

"Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad", aseguró el mandatario a los medios en el exterior de la Casa Blanca, donde comentó que las negociaciones con Teherán están evolucionando de manera positiva y que se podría alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra que arrancó el 28 de febrero.

"Iría a Pakistán. Pakistán ha sido fantástico. Han sido muy buenos. A Islamabad es posible que vaya, sí. El Mariscal de Campo (en referencia al jefe del Estado Mayor) ha sido excelente. El primer ministro de Pakistán ha sido realmente magnífico", añadió el republicano poco antes de partir a Las Vegas para un acto de campaña de las elecciones de medio término de noviembre

El jefe del Estado Mayor, Asim Munir, y el primer ministro de Pakístán, Shehbaz Sharif, han sido dos figuras centrales en la mediación entre Irán y Estados Unidos, que el pasado fin de semana mantuvieron más de 20 horas de conversaciones en Islamabad sin lograr alcanzar un acuerdo de paz y sin acercar posturas sobre la inclusión del Líbano en el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

La Casa Blanca ha apuntado a la posibilidad de que ambos países puedan volver a celebrar conversaciones en los próximos días, de nuevo en la capital del país asiático, con el objetivo de alcanzar un tratado de paz antes de que expire el alto el fuego de dos semanas el próximo 22 de abril.