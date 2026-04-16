Trump nomina a veterana médica militar para dirigir la autoridad sanitaria de EE.UU.

Trump anunció a la doctora Erica Schwartz como su candidata en una publicación de Truth Social donde destacó su paso como doctora de las fuerzas armadas y su paso como subdirectora general de Salud Pública durante su primer mandato.

"Es una Estrella" dijo el mandatario de Schwartz quien debe ser confirmada por el Senado en una votación para asumir el cargo y convertirse en la cuarta encargada de la autoridad sanitaria desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Schwartz trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, y tiene un título de médico de la Universidad de Brown y un título de abogada de la Universidad de Maryland.

Los CDC llevaban meses sin un director confirmado por el Senado después de que la anterior directora, Susan Monarez, fuera destituida en agosto de 2025, por no compartir la misma línea de acción en la política de vacunación del secretario de Salud, Robert Kennedy.

Bajo el liderazgo de Kennedy, los CDC han experimentado cambios radicales, incluyendo despidos masivos y una reestructuración que, según él, ayudó a reducir la "expansión burocrática".

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Kennedy también ha introducido una serie de cambios controvertidos en la política de vacunación de Estados Unidos, como reducir el acceso a vacunas en el calendario de vacunación infantil, que han alarmado a los científicos.