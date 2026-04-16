Trump ve posible no ampliar alto el fuego porque cree que habrá pronto acuerdo con Irán

"Nos está yendo muy bien (en las negociaciones). Puedo decirles que, tal vez, se produzca (un acuerdo) antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender (la tregua)", dijo Trump a medios en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si su Gobierno contempla la posibilidad de prorrogar el alto el fuego con Irán que está en vigor desde el 8 de abril.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando con ellos de manera muy cordial. Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y si lo logramos, será un factor determinante. Y ellos están dispuestos a hacer hoy cosas que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses", añadió el magnate neoyorquino antes de partir a Las Vegas para un evento de campaña para las próximas elecciones de noviembre.

A su vez, Trump aseguró, al igual que hizo horas antes su secretario de Guerra, Pete Hegseth, "que si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates".

"Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento. Es difícil de creer, pero creo que es una combinación de aproximadamente cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy potente. El bloqueo es tal vez más potente que los bombardeos", aseguró el mandatario en referencia al bloqueo que Washington ha impuesto a los buques con origen o destino en puertos iraníes y que traten de cruzar el estrecho de Ormuz.

El bloqueo del paso marítimo -por el que transita buena parte del suministro de hidrocarburos global- por parte de Irán también vuelve a estar activo después de que las conversaciones entre Washington y Teherán del pasado fin de semana no lograran acercar posturas en torno a la necesidad de incluir también a Libano, que continúa bajo fuego israelí, en el acuerdo de alto el fuego.