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16 de abril de 2026 - 03:15

Ucrania condena los ataques rusos que han matado a 16 personas: "Son crímenes de guerra"

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Kiev, 16 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este jueves los ataques "terroristas" rusos con misiles y drones que en las últimas horas han matado a al menos 16 personas en distintas regiones del país, y afirmó que los bombardeos fueron dirigidos “principalmente contra civiles”.

Por EFE

En un mensaje en la red social X, Sibiga calificó de "crímenes de guerra" esta última ola de ataques rusos, y pidió no normalizar esas agresiones, que han dejado además decenas de heridos.

“Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata. Todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre el agresor deben desbloquearse ahora. Es inmoral, contraproducente y peligroso demorar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania”, escribió Sibiga.

El ministro ucraniano pidió que más países se unan al Tribunal Especial que promueve Ucrania -con apoyo sobre todo de la Unión Europea (UE)- para juzgar al presidente ruso, Vladímir Putin, y a otros dirigentes rusos no por los abusos cometidos durante la guerra, sino por la decisión misma de iniciar y continuar el conflicto.

Sibiga precisó que cuatro de las víctimas de los ataques rusos de las últimas horas han muerto en Kiev, ocho en Odesa, tres en Dnipró y una en Zaporiyia.

Rusia lanzó contra Ucrania entre la mañana del miércoles y la de este jueves casi 700 drones de larga distancia y más de 40 misiles.