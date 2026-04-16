Ucrania condena los ataques rusos que han matado a 16 personas: "Son crímenes de guerra"

En un mensaje en la red social X, Sibiga calificó de "crímenes de guerra" esta última ola de ataques rusos, y pidió no normalizar esas agresiones, que han dejado además decenas de heridos.

“Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata. Todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre el agresor deben desbloquearse ahora. Es inmoral, contraproducente y peligroso demorar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania”, escribió Sibiga.

El ministro ucraniano pidió que más países se unan al Tribunal Especial que promueve Ucrania -con apoyo sobre todo de la Unión Europea (UE)- para juzgar al presidente ruso, Vladímir Putin, y a otros dirigentes rusos no por los abusos cometidos durante la guerra, sino por la decisión misma de iniciar y continuar el conflicto.

Sibiga precisó que cuatro de las víctimas de los ataques rusos de las últimas horas han muerto en Kiev, ocho en Odesa, tres en Dnipró y una en Zaporiyia.

Rusia lanzó contra Ucrania entre la mañana del miércoles y la de este jueves casi 700 drones de larga distancia y más de 40 misiles.