Xavier Becerra repunta en sondeo para gobernador de California tras escándalo Swalwell

El panorama electoral de California se ha visto sacudido desde el viernes pasado cuando salieron a la luz las acusaciones de varias mujeres contra Swalwell, que lideraba las encuestas demócratas para la gobernación del 'Estado Dorado'.

Swalwell abandonó sus aspiraciones para reemplazar al gobernador Gavin Newsom. El escándalo también lo llevó a renunciar a su puesto en la Cámara de Representantes de EE.UU.

En el sondeo, encargado por Nexstar Media Group y realizado entre este martes y miércoles, tras las renuncia de Swalwell, Becerra aparece como el aspirante más favorecido, con un aumento de cinco puntos porcentuales que lo sitúa en el 10 % de la intención de voto.

No obstante, Becerra, que aspira a ser el primer latino en ocupar la gobernación de California, está por debajo de los dos aspirantes republicanos, Steve Hilton que lidera la lista de candidatos con un 17 %, seguido por el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y el activista multimillonario y demócrata Tom Steyer, que se mantuvieron empatados con el 14 %.

Becerra y la excongresista Katie Porter se encuentran empatados con un 10 %.

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El analista político Luis Alvarado dijo a EFE que es muy probable que Becerra quien fue exsecretario de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Joe Biden (2021-2025) podría seguir repuntando ya que es muy cercano a los grandes líderes del partido, entre ellos Nancy Pelosi y el mismo Newsom.

Becerra representó por 20 años a California en el Congreso estadounidense, y fue elegido para reemplazar a Harris en la Fiscalía de California, desde donde ganó varias batallas contra Donald Trump en su primer mandato, entre ellas mantener el programa de Acción Diferida (DACA).

California disputa en junio las primarias a la gobernación, pasan los dos candidatos con más votación para las elecciones de noviembre, sin importar a cuál partido pertenecen.