Canal chileno cancela emisiones de señal rusa RT y cumple sanción de siete días

Las emisiones del canal chileno de señal digital abierta, disponible en operadores de cable, eran casi en su totalidad contenidos de la cadena rusa, sancionada desde 2022 por la Unión Europea por desinformar.

La concesionaria informó al Consejo Nacional de Televisión chileno (CNTV) que a partir de este viernes puso término anticipado al convenio comercial de arrendamiento de espacios televisivos que mantenía con la empresa mexicana Uno y Medio Publicidad, autorizada para retransmitir la señal de RT.

El CNTV impuso en enero pasado la sanción de suspensión de transmisiones a Telecanal, tras determinar el incumplimiento del régimen de concesiones en Chile que impide a un tercero "que disponga del derecho de transmisión para retransmitir otra señal de televisión, hace que la concesionaria pierda su identidad de tal".

La suspensión, que hasta la fecha no se había ejecutado, comenzará a partir de este sábado a las 00:00 hora local (04:00 GMT) y hasta el 24 de abril a las 23:59 hora local (03:59 GMT) aplicadas a sus señales en varias ciudades incluyendo a la capital Santiago.